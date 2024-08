Bayer Leverkusen gewinnt den ersten Titel der neuen Saison. Stuttgart verliert im Supercup-Finale im Elfmeter-Krimi.

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat den ersten Titel der neuen Fußball-Saison gewonnen. Die Seriensieger aus Leverkusen besiegten im Supercup den Vize-Meister VfB Stuttgart im Elfmeterschießen mit 4:3 (2:2, 1:1). Stuttgarts Silas verschoss den entscheidenden Elfmeter gegen den in der vergangenen Bundesliga-Saison ungeschlagenen Double-Gewinner.

Victor Boniface (11. Minute) hatte Leverkusen vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena in Führung geschossen. Enzo Millot (15.) und Deniz Undav (63.) trafen danach für den Vize-Meister aus Stuttgart. Patrik Schick (88.) erzielte kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich für Bayer. Leverkusens Neuzugang Martin Terrier sah in der 37. Minute nach grobem Foulspiel die Rote Karte.