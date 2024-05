Ludwigsburg (dpa/lsw) - Mit einem Fahrrad ist ein Elfjähriger in Ludwigsburg gegen ein fahrendes Auto geprallt und bei seinem anschließenden Sturz schwer verletzt worden. Das Kind sei vermutlich unachtsam gewesen und am Mittwoch ungebremst über die Straße gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort stieß der Junge gegen die hintere Türe eines Wagens. Daraufhin stürzte er zu Boden und verletzte sich. Der Elfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Einen Helm hatte er den Angaben zufolge getragen. Die 31 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

Pressemitteilung