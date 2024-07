Ein Auto gerät auf der Bundesstraße 314 in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit einem Wohnmobil. Es kommt zu Folgeunfällen. Elf Menschen werden verletzt, eine Person schwer.

Stühlingen (dpa/lsw) - Elf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge und Folgeunfällen nahe Stühlingen (Landkreis Waldshut) verletzt worden, einer davon schwer. Ein Auto sei am Sonntag auf der Bundesstraße 314 in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Wohnmobil zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien zwei Autos in die Unfallstelle gefahren. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, eine schwer verletzte Person mit einem Rettungshubschrauber, wie es weiter hieß. Die Straße war rund sechs Stunden lang gesperrt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Nähere Angaben zu den Verletzten machte ein Polizeisprecher am Sonntag zunächst nicht.