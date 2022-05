Andrew Calof wird in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Schwenninger Wild Wings auflaufen. «Mit Andrew konnten wir einen Spieler mit viel internationaler Erfahrung für uns gewinnen, von dessen Fähigkeiten wir absolut überzeugt sind. Er wird uns dadurch in der Offensive besser machen», sagte Sportdirektor Christof Kreutzer in einer Mitteilung des Clubs am Dienstag. Der 31 Jahre alte Flügelstürmer aus Kanada kommt von den Växjö Lakers aus Schweden, mit denen er zwei Titel gewann.

Schwenningen (dpa/lsw) - Vereinsmitteilung