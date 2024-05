Eishockey-Nationalspieler Lukas Kälble spielt in der kommenden Saison für die Adler Mannheim. Der 26-jährige Verteidiger trug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zuletzt das Trikot des Vizemeisters Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und unterschrieb in Mannheim einen Dreijahresvertrag, wie sein neuer Club am Freitag mitteilte.

Mannheim (dpa/lsw) - Kälble durchlief die Nachwuchsstationen des Mannheimer ERC und schloss sich 2013 den Jungadlern an. Drei Jahre später wechselte er als 19-Jähriger zu Fargo Force in die United States Hockey League. «Ich bin sehr froh, nach acht Jahren wieder nach Mannheim in meine Heimat zurückzukehren. Ich habe damals im Friedrichspark das Schlittschuhlaufen gelernt und davon geträumt, irgendwann einmal für die Adler zu spielen», sagte Kälble.

