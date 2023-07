Berlin (dpa) - Berthold Wipfler, der frühere Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 76 Jahren gestorben. Das teilten der DEB und die Adler Mannheim am Mittwoch mit. Wipfler war in den Jahren 2014 bis 2022 als DEB-Präsidiumsmitglied hauptsächlich für den Bereich Finanzen, aber auch für den Verbandsnachwuchs zuständig. Im Mai 2022 stellte der gebürtige Heidelberger sich aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr für eine weitere Kandidatur zur Verfügung. Bei Mannheim war er lange Zeit Vorsitzender der Nachwuchsabteilung Jungadler.

