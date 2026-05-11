Regenschirm zwecklos: Im Schwarzwald prasselt der Dauerregen, während Windböen durchs Land fegen. Am Mittwoch gibt’s eine Verschnaufpause – aber wie lange hält sie?

Stuttgart (dpa/lsw) - In der neuen Woche stehen laut Kalender die Eisheiligen wieder an. Wie warm oder kalt es dann wird, muss sich aber erst noch zeigen. Sicher ist: Wer zum Wochenstart in Baden-Württemberg raus will, sollte besser eine Regenjacke bereithalten.

Kühl, nass und windig

Es wird kalt und nass im Ländle, mit Niederschlägen um die 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter im ganzen Land, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart sagte. Schauer und Gewitter arbeiten sich im Tagesverlauf nach Norden vor. Spaziergänge mit Regenschirm seien ebenfalls nicht zu empfehlen – Windböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde werden erwartet.

Im Schwarzwald wurde sogar eine Dauerregenwarnung ausgesprochen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter. Dem Schlechtwetter sei allerdings auch etwas Gutes abzugewinnen: Durch den vielen Regen gehe die Waldbrandgefahr runter, die zuletzt erhöht war. Die Temperaturen bewegen sich um die 13 Grad im Bergland sowie 19 Grad in der Rheinebene. Die Sonne wird wohl niemand lange sehen. Der DWD rechnet mit maximal einer Sonnenstunde.

Mittwoch wird der trockenste Tag

In der Nacht zum Dienstag zieht der Regen allmählich ab, in hohen Lagen zum Teil in Schnee übergehend. Bei Frühwerten zwischen 6 und minus 1 Grad ist laut dem DWD vereinzelt Frost in Bodennähe möglich. Im Laufe des Tages wird es besser: Die Sonne lässt sich im Nordosten laut dem DWD etwa vier Stunden und im Südwesten sogar neun Stunden sehen. Achtung: In der Nacht zum Mittwoch ist wieder Bodenfrostgefahr.

Jedes Jahr bangen die Hobbygärtner den sogenannten Eisheiligen entgegen, die Mitte Mai noch einmal Spätfrost bringen und die jungen Pflanzentriebe und Setzlinge angreifen können. Lange galt als gesetzt, dass es sich zwischen etwa dem 11. und 15. Mai noch einmal deutlich abkühlt – teils sogar mit Bodenfrost. Kein festes Naturgesetz, sondern eine Erfahrungsregel aus der Landwirtschaft. Und nach wie vor warten viele Gärtner, bis sie vorbei sind.

Eine gute Chance für Aktivitäten im Freien bietet der Mittwoch. Er soll laut dem DWD der trockenste Tag der Woche werden, mit etwas höheren Temperaturen von 17 Grad in tieferen Lagen wie dem Rhein. Donnerstag und Freitag ergießt sich dann allerdings schon wieder neuer Regen auf das Land.