Ein Eisenbahn-Beschäftigter will einen Güterzug am Bahnhof Bruchsal abfertigen - und wird dabei von einem anderen Zug erfasst. Der 45-Jährige hatte Glück im Unglück.

Bruchsal (dpa/lsw) - Ein Eisenbahner ist bei einem Arbeitsunfall im Bahnhof Bruchsal verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 45-Jährige am späten Montagnachmittag im Gleisbereich, um einen Güterzug abzufertigen, teilte die Bundespolizei mit. Er lief neben dem Zug und wurde von einem auf dem Nachbargleis fahrenden Güterzug erfasst.

Der Mitarbeiter der Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft Mannheim wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Der durchfahrende Güterzug war mit etwa 50 Kilometern pro Stunde unterwegs, wie es hieß. Die Gleise am Bahnhof waren in der Zeit von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr komplett gesperrt. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs.