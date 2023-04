Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kriegsdenkmale gibt es in vielen Orten weltweit. Allein in Deutschland wird ihre Anzahl auf über 100 000 geschätzt. Meist handelt es sich um steinerne Soldatengruppen mit Stahlhelm und Waffen, Reiter hoch zu Ross oder Gedenkstätten mit Inschrift. In Maikammer aber steht ein ganz besonderes Mahnmal.

Die aus Aluminium und Bronze geschaffene Figurengruppe „Apokalyptische Reiter“ von Gustav Nonnenmacher kommt ganz ohne Heroismus aus. Es ist ein Aufschrei geschundener Menschen: Im wilden