Es brennt im Busch: Für einige Bahnreisende endet die Fahrt früher, als sie gedacht hatten. Warum die Strecke gesperrt werden musste.

Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Ein Einweggrill hat mutmaßlich Gras und Büsche in Brand gesetzt und den Zugverkehr bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) lahmgelegt. Wegen des Feuers musste die Bahnstrecke neben der brennenden Böschung am Samstag für etwa eine Stunde gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute löschten das Feuer. Die Beamten fanden bei den Ermittlungen einen Einweggrill, den Unbekannte zuvor wohl weggeworfen hatten.

Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen im Regionalverkehr, wie eine Bahnsprecherin sagte. Für die Fahrgäste von insgesamt drei Zügen war die Fahrt demnach vorzeitig am Bahnhof Amstetten (Alb-Donau-Kreis) zu Ende. An den Bahnhöfen in Geislingen halten die Linien RE5 und MEX16.