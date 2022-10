Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt bleiben in der Bundesliga weiter ohne Niederlage. Die Hessinnen verspielten allerdings am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim beim 3:3 (3:1) einen schon sicher geglaubten Sieg und damit auch den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Sophia Kleinherne (13. Minute), Geraldine Reuteler (26.) und Laura Freigang (34.) hatten früh für den Tabellenzweiten getroffen. Nicole Billa (31.) war nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelungen.

Sinsheim (dpa/lhe) - Im zweiten Abschnitt drängten die Gastgeberinnen die Eintracht immer mehr in die Defensive und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Frankfurt schaffte nur noch wenig Entlastung und musste durch Katharina Elisa Naschenwengs Doppelschlag (67./83.) noch den Ausgleich hinnehmen.

