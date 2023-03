Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir wollen in kurzer Zeit die maximale Neugier auf Kunst wecken“, sagt Benjamin Burkard über sein neues Ausstellungsformat, das er für das Zehnthaus in Jockgrim entwickelt hat. „Eintagsfliege“ nennt das Kuratorium für Kunst und Denkmalpflege die Reihe zwar, aber sie soll wenigstens zwei Tag währen. Am Wochenende ist Premiere.

Das neue Ausstellungsformat ist eine Mischung aus Pop-up-Galerie, also einer Galerie auf Zeit, und einer Sneak Preview, wie man sie aus dem Kino kennt als Vorabpremiere, deren Film