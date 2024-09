Beamte werden nachts wegen Ruhestörung zu einer Veranstaltung in einem denkmalgeschützten Gebäude gerufen. Die Polizisten nehmen Rauch wahr und rufen die Feuerwehr.

Hirschberg an der Bergstraße (dpa) - Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung hat die Polizei im Kurpfälzer Zollhof in Hirschberg ( Rhein-Neckar-Kreis) einen Brand entdeckt - und möglicherweise Schlimmeres verhindert. Laut der Eigentümerin der denkmalgeschützten Eventlocation brach das Feuer in der Küche im Erdgeschoss aus, während im Keller Jugendliche feierten. Sie hätten den Brand nicht bemerkt.

Keiner der rund zehn Gäste sei verletzt worden. Sie hätten alle das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Die Brandursache war zunächst unklar. Durch das Feuer in der Nacht sei nach ersten Schätzungen ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden, teilte die Polizei mit. Die Beamten waren gegen 4 Uhr am Morgen gerufen worden.

Das Gebäude war 1726/1727 errichtet worden. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es umfassend umgebaut.