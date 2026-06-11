Am Mannheimer Rangierbahnhof ist Salzsäure aus einem Kesselwagen ausgetreten. Die Feuerwehr konnte das Leck abdichten, verletzt wurde niemand.

Mannheim (dpa/lsw) - An einem Rangierbahnhof in Mannheim ist bei einem Kesselwagen Salzsäure ausgetreten. Der Austritt sei im Bereich des Domdeckels festgestellt worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Stelle habe abgedichtet werden können. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Morgen niemand. Der Rangierbahnhof wurde für den Einsatz gesperrt.

Der Kesselwagen sei zuvor entleert worden, könne aber noch Restmengen an Chemikalien enthalten, sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort. Während des Austritts hatten sich Bahnmitarbeiter im Gleisbereich aufgehalten; sie wurden ärztlich untersucht. Die gefährlichen Stoffe habe allerdings niemand eingeatmet. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.