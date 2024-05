Nagold (dpa/lsw) - Nach dem Brand eines Einkaufsladens in Nagold (Kreis Calw) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache war zunächst unklar, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Passanten hatten das Feuer im Inneren des Ladens am späten Montagabend bemerkt. Rettungskräfte brachten vorsorglich Menschen aus den angrenzenden Gebäuden. Zwar griffen die Flammen nicht auf andere Häuser über, beschädigten den Laden aber stark. Die Polizei schätzte die Schadenssumme auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Verletzt wurde niemand.

