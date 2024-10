Das Deutschlandticket bringt einigen Bahnstrecken mehr Fahrgäste als bisher. Damit möglichst wenig Menschen stehen müssen, sind weitere Zugteile nötig.

München/ Stuttgart (dpa) - Das Deutschlandticket hat einigen Regionalverbindungen in Bayern derart viele Fahrgäste beschert, dass das Platzangebot nun aufgestockt wird: Bei den Linien RE 80 München-Würzburg und RE 90 Nürnberg-Stuttgart soll es vielfach nun fast doppelt so viele Sitzplätze geben als bisher. Nach Angaben des bayerischen Verkehrsministeriums werden vor allem am Wochenende die Kapazitäten hochgefahren.

Bisher seien die Züge des RE 80 München-Würzburg abschnittsweise mit nur 200 bis 300 Sitzplätzen unterwegs gewesen. Seit 1. Oktober erhöhe der Betreiber Arverio bei 21 Verbindungen pro Woche die Kapazität auf 400 bis 500 Sitzplätze. Auf der Strecke des RE 90 Nürnberg-Stuttgart biete Arverio täglich sechs Verbindungen nun mit zwei Zugteilen an.