Eine Frau wird nach Ladenschluss in einem Drogeriemarkt eingeschlossen. Daraufhin löst der Alarm aus und die Polizei wird alarmiert. Wie die Kundin befreit wurde.

Rottweil (dpa/lsw) - Eine Frau ist in einem Drogeriemarkt eingeschlossen worden und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Den Angaben nach soll sich die 66-Jährige nach Ladenschluss noch in dem Geschäft in Rottweil befunden haben. Als die Mitarbeitenden den Laden abschlossen, sei der Einbruchsalarm ausgelöst und auch die Polizei alarmiert worden. Die Filialleiterin habe die Kundin anschließend aus dem Markt befreit. Die 66-Jährige sei mit dem Schrecken davongekommen, hieß es.