Obermarchtal (dpa/lsw) - Ein Einfamilienhaus in Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis) ist nach einem Brand unbewohnbar. Ein Bewohner, der alleine in dem Haus war, kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 47-Jährige war zuvor von einem Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen worden und rettete sich über ein Fenster aus dem ersten Obergeschoss des brennenden Gebäudes. Die Brandursache ist bislang unklar. Es entstand laut Polizeischätzungen ein Schaden von 150.000 Euro.