Pfinztal (dpa/lsw) - Ein Mann und seine drei Kinder sind beim Vollbrand eines Einfamilienhauses in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) verletzt worden. In dem Gebäude wurde zunächst ein Kellerbrand gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Einem Polizeisprecher zufolge wurden die drei Kinder mit Verdacht auf eine leichte und der 60 Jahre alte Vater mit Verdacht auf eine schwere Rauchvergiftung in ein Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden am einsturzgefährdeten Haus war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.