Schwieberdingen (dpa/lsw) - Eine 83-Jährige ist im Kreis Ludwigsburg mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr aus einem brennenden, verrauchten Einfamilienhaus gerettet worden. In dem Gebäude in Schwieberdingen sei in der Nacht auf Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach über einer Stunde war der Brand demnach gelöscht. Ein Rettungsdienst brachte die Bewohnerin in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer kam, der genaue Brandhergang sowie die Schadenshöhe blieben laut Sprecher zunächst unklar.