Der Schlagzeuggipfel im Karlsruher Jazzclub mit der 33-jährigen Leonie Klein, dem 85-jährigen Mani Neumeier – und dem Künstlter Guntram „Gunti“ Prochaska.

Farbvibration und Klangfarbe in einem offenen Spannungsfeld – die Ankündigung suchte nach Worten, denn es ist gar nicht so einfach, kurz und knackig zu sagen, was das Zusammentreffen der drei Künstler ergeben soll. Um es vorwegzunehmen: Es wurde ein unterhaltsamer Abend, der Auge und Ohr reichlich Futter bot.

Los ging es mit den beiden Perkussionisten, die reichlich Instrumente um sich herum aufgebaut hatten. Mani Neumeier hatte ein ganzes Drumset vor sich, dazu allerlei Kleingerät; davor, am Bühnenrand, eine Reihe von Metallschalen und Becken auf dem Boden – ein typisches Element bei seinen Auftritten. Er ist bekannt als Gründer und bis heute Kopf von Guru Guru, der legendären Krautrock-Band. Ursprünglich stammt Neumeier jedoch aus dem Jazz, insbesondere aus dem Free Jazz. Er hat zum Beispiel mit Peter Brötzmann gespielt, bevor er mit Guru Guru zum „Elektrolurch“ wurde. Das ist der bekannteste Titel der bis heute aktiven Formation.

Ein 85-Jähriger trifft auf eine 33-Jährige

Leonie Klein ist eine klassisch ausgebildete Schlagwerkerin, die sich der zeitgenössischen Neuen Musik widmet. Unter anderem hat sie mit Helmut Lachenmann zusammengearbeitet und mit Péter Eötvös dessen „Speaking Drums“ uraufgeführt. Studiert hat sie in Karlsruhe. Die Vermittlung Neuer Musik und insbesondere des modernen Schlagwerks sind ihr besondere Anliegen. Allein schon das Zusammentreffen dieser beiden Musiker ist ein spannendes Ereignis: hier der 85-jährige Perkussionist mit großer Vergangenheit und quicklebendiger Gegenwart, da die 1993 geborene Schlagwerkerin, die gerade als Zukunftskünstlerin (Artiste d“avenir) beim Mozartfestival Würzburg ausgezeichnet wurde.

Die beiden fingen ganz dezent an, mit Zimbeln und Becken – alles sehr offen und raumgebend. In diesen Raum schritt Gunti Prochaska visuell buchstäblich hinein: Auf dem Kopf trug er eine Art Krone, weiß wie sein Overall. Er ging nach vorn und ergriff ein übergroßes Holzschwert. Damit näherte er sich einer großen, leeren Leinwand. Erst sah es so aus, als wollte er mit seinem Riesenschwert hineinstechen – doch tatsächlich hatte er an dessen Spitze einen farbgetränkten Pinsel montiert. Damit markierte er das Zentrum der Leinwand. Daraus wurde ein Auge, um das dann, nun ohne Schwert, ein vielfarbiges, abstraktes Bild heranwuchs. Prochaska stieg auch musikalisch mit ein: Er improvisierte Gesang, der über ein Headset übertragen und verstärkt wurde. Er sang mit sehr guter Stimme und bemerkenswerter Intonation in Tonleitern, die oft nach Moll oder orientalischen Skalen klangen.

Die Leinwand als Rahmentrommel

Leonie Klein spielte anfangs viel auf ihrer Kesselpauke. Auf ihr erzielte sie ganz besondere Klangeffekte, teils durch die Art des Anschlags, teils durch die Pedalmechanik, mit der sie die Stimmung veränderte. Die beiden Schlagwerker verstanden sich sehr gut. Sie ergänzten und umspielten sich mit verschiedensten Sounds und Texturen. Durchgängige Grooves gab es erst später, und sie gingen von Neumeier an seinem Set aus. Es war spannend zu sehen und zu hören, wie die beiden miteinander umgingen, aufeinander hörten, sich zuspielten und Motive aufgriffen. Prochaska griff gelegentlich auch mit seinen Pinseln Rhythmen auf. Später machte er eine kleinere Leinwand zu einer Art Rahmentrommel, auf der er klopfte.

Leonie Klein gönnte sich und dem Publikum noch einen besonderen Spaß mit einem Hi-Hat-Solo, das buchstäblich akrobatisch wurde: Sie wechselte Hände und Stöcke, ohne die rasend schnelle Schlagfolge zu unterbrechen, legte einen weiter klappernden Stick auf Handrücken, Unterarm, Bein und Schulter und jonglierte schließlich mit beiden Stöcken. 75 Minuten war das Trio aktiv, bis Malerei und Musik zu einem Abschluss fanden. Das begeisterte Publikum hatte aber noch nicht genug, und so kamen die beiden Schlagwerker noch einmal zurück und langten gemeinsam ordentlich hin. Der Abend war ungewöhnlich – aber die Idee funktionierte sehr gut, und Publikum wie Künstler hatten sichtlich Spaß.