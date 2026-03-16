Vielleicht erstmals haben die Zuschauer in der Wörther Festhalle das Ausmaß des Cum-Ex-Skandals kapiert und dafür so perplex wie dankbar applaudiert.

„Geld.Gier.Macht. Der Fall Cum Ex“: nicht vor Gericht, sondern auf der Bühne. Das a.gon Theater verhandelte am Sonntag den größten Steuerskandal der deutschen Geschichte. Es gibt wohl niemanden, der beim Thema Steuern in Freudenstimmung gerät. Steuern sind lästig, oft undurchsichtig, verbunden mit Gesetzen und Paragrafen, Behörden und Beamten, Zahlen und Belegen. Vielleicht blieben deshalb beim Schauspiel um den Cum-Ex-Skandal viele Plätze unbesetzt.

„Das ist eine Sache für die Fachleute. Davon versteht weder die Presse etwas noch Otto Normalverbraucher,“ erwehrt sich auch Dr. Händler (Lutz Bembenneck) aller Nachfragen. Aber diesmal hat sich der arrogante, aalglatte Bankier – der wie alle anderen Figuren stellvertretend für reale Personen steht – gründlich geirrt. Denn Stefan Zimmermann hat sein Bühnenstück so klar geschrieben und transparent inszeniert, dass es trotz der anspruchsvollen Materie jeder kapiert. Binnen 110 Minuten, die die Jahre von 2012 bis 2023 umspannen, wird der glitschige Moloch Cum Ex so griffig, dass sich die dahinter steckende Komplexität und systematische Kriminalität auch Unkundigen wie von selbst offenbart.

Lena (Lara Joy Körner) erklärt ihrem Mann Emil (Stefan Zimmermann) das kriminelle System. Foto: Alvise Predieri

Zu verdanken ist das in erster Linie der Bankangestellten Lena (Lara Joy Körner), die auf exorbitant hohe Zahlungsströme rund um die Dividendenstichtage aufmerksam wird und den Verdacht schöpft, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ihrem Mann Emil (Stefan Zimmermann), der als Ahnungsloser für das Gros der Gesellschaft steht, erklärt sie das verwirrende Spiel um den Aktienhandel mit (Cum) beziehungsweise ohne (Ex) Dividende, bei dem Banken und ihre Kunden von steuerbefreiten Rückerstattungen profitieren.

Sie erklärt es mit Monopolyscheinen im Sektglas und dem Pfandmarkensystem eines Supermarkts. „Wer die Marke beim Finanzamt einreicht, erhält die Steuer wieder zurück. Ohne weitere Prüfung. Pfandbon vorlegen – und schon klingelt die Kasse.“ Und weil die Aktien an den Stichtagen zigmal den Besitzer wechseln, klingelt es in vielen verschiedenen Geldbeutel für ein und dieselbe Pfandmarke.

Foto: Alvise Predieri

Ein System, das sich immer weiter vernetzt und auch durch Gutachter und Steuerexperten gedeckt wird. Zumindest solange sie mit im Boot bleiben und nicht – wie Lambert Nickel (Max Volkert Martens) in Anbetracht der wachsenden Ungeheuerlichkeit so kalte Füße bekommen, dass sie aussteigen und sogar als Kronzeugen für Aufklärung sorgen. Gemeinsam mit der Journalistin Carla (Katharina Pütter) locken sie Bankier Dr. Händler in eine Falle und liefern das gefilmte Beweismaterial einer jungen und ambitionierten Staatsanwältin, die im Stück keinen eigenen Auftritt hat. Unschwer ist aber zu erkennen, dass es sich dabei um Anne Brorhilker handelt, die von 2013 bis 2024 viele rechtskräftige Urteile erstritt und ihren Kampf gegen Cum Ex und seine neuere Variante Cum heute in der Bürgerbewegung „Finanzwende“ fortsetzt.

Vielleicht ist es der Komplexität des Sachverhalts geschuldet, dass in dieser Realsatire um „Geld, Gier und Macht“ die Handlung selbst ein bisschen dünn ausfällt und die rhetorisch brillierenden Schauspieler allzu statisch agieren. Die Gespräche, die sie in verschiedenen Konstellationen führen, wirken leblos und steif, auch die Episode in einem Londoner Luxusappartement, die dem ernsten Stoff ein bisschen Witz beimischen und Spannung wecken soll, reicht über den Charme eines Fünf-Freunde-Abenteuers nicht hinaus.

„Cum Ex geht weiter“

Bewusst einfach und sehr effektiv ist das Bühnenbild von Claudia Weinhart, das im ersten Teil – auch mit Hilfe der Lichttechnik von Lothar Graßl – schlaglichtartig die Alltagswelt gegen die Finanzwelt setzt. Auch die Kostüme von Anna Determann spiegeln den Kontrast zwischen Arbeits- und Privatwelt durch Uniform-ähnliche Anzüge und freie Schnitte. So wird Kleidung zum Sinnbild dafür, dass eigentlich jeder die Möglichkeit hat, sich aus Zwängen zu befreien und Änderungen herbeizuführen.

Wie wichtig dies auch heute ist, legen die Akteure ihrem Publikum vor dem langen, verdienten Schlussapplaus ans Herz, denn: „Cum Ex geht weiter“ und entzieht den Bürgern zig Milliarden Euro, die für den Ausbau des Gesundheitssystems, der Schulen, Kitas, Straßen und vielem anderen dringend benötigt sind.