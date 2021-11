Sie ist ein Youtube-Star, eine der weltbesten Voltigiererinnen – „und eine von uns“. Axel Wassyl weiß zu schätzen, wem er gegenübersteht. „Wann waren wir das letzte Mal hier? Das ist zwei Jahre her“, sagt der sportaffine Bürgermeister der Verbands- und Ortsgemeinde Offenbach. Chiara Congia ist wieder da, weil sie erneut fast alles in ihrem Sport gewonnen hat.

Bei der Ehrung im kleinen Kreis im Queichtalmuseum sagt die 24-Jährige, sie finde es nicht selbstverständlich, so ausgezeichnet zu werden. Ihre Familie ist da, ihr lokaler Sponsor, bei dem sie sich als Präsent eine Sonnenbrille der neuen Kollektion „Herzblut“ aussuchen darf. Peter Waltenberger sponsert schon immer ihre Kontaktlinsen. Sie wertschätze die Ehrung, übe eine Sportart aus, die nicht jeder wie den Fußball kenne, sagt sie.

Vielleicht kann sie auch Fußball spielen. Weltklasse ist sie im Turnen auf dem Pferd: Deutsche Meisterin in der Gruppe des Voltigiervereins Köln-Dünnwald, mit Justin van Gerven Deutscher Meister im Pas de Deux, Vizeweltmeister in Budapest, Erste nach ihrer Tango-Kür beim CHIO in Aachen. Weil unter den Wertungen eine 10,0 ist, wie Wassyl anmerkt: „Besser geht es nicht.“ Er habe sich zu Hause den Auftritt in Budapest angesehen, den Sturz, erzählt der Bürgermeister: „Mir hätten die Knie geschlottert. Ich wäre nicht mehr aufs Pferd.“

Im Internet findet die Suche „Chiara Congia“ fast 80.000 Beiträge. Sie erinnert sich an den Podcast mit der Frage, ob sie und van Gerven sich vorstellen können, ein Liebespaar zu sein: „Die Antwort war, dass wir beide in Beziehungen waren.“ In Köln, immer noch im Onlinestudium, geht sie ihren Bachelor in Psychologie an. Über den Winter werden die Voltigierer neue Ideen für Übungen einbringen und neue Küren entwickeln.