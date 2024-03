Gengenbach (dpa/lsw) - Eine 85-jährige Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der B33 bei Gengenbach (Ortenaukreis) gestorben. Ihr Fahrzeug geriet auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommendem Auto, in dem eine Familie saß, wie die Polizei mitteilte. Die 85-Jährige starb am Sonntagmorgen noch an der Unfallstelle. Der 47-jährige Beifahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die 41-jährige Fahrerin und die beiden Kinder im Alter von sechs und acht Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Warum die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenspur kam, war zunächst unklar. Die B33 war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

