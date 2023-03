Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Gebäude in Gossersweiler-Stein ziert ein schmiedeeisernes Geländer oder Tor aus der Werkstatt von Hans Ehrhardt. Für die Grundschule seiner Heimatgemeinde hat der kunstaffine Schlossermeister, der dieses Jahr 90. Geburtstag hätte, sogar ein Himmelstor geschaffen.

Wer in Gossersweiler-Stein was lernen will, muss hoch hinauf. Die Grundschule der Doppelgemeinde liegt idyllisch auf einem kleinen Hochplateau, und wenn man die Kuppe erreicht hat, steht man erst