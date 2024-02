Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich hätte nicht gedacht, dass meine Idee so schnell so aktuell wird“, sagte Sängerin Miriam Ast im Landauer Haus am Westbahnhof. Tatsächlich ist ihr Album „Tales & Tongues“, das sie vorstellte, ein wunderbares Plädoyer für kulturelle Vielfalt.

Es war der Brexit, der die aus Speyer stammende Sängerin in London schockierte. „Ich habe London als eine bunte, vielfältige und weltoffene Stadt erlebt und