Eine Sporttasche voller Bargeld haben Zollbeamte bei einem Mann am Grenzübergang Weil am Rhein gefunden. Insgesamt knapp 58.000 Euro wollte der 38-Jährige aus Hessen mutmaßlich in die Schweiz schmuggeln, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits Mitte November.

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Wenige Tage danach gelang den Beamten ein ganz ähnlicher Fang. Eine 53-jährige Frau aus Bayern, die aus der Schweiz einreisen wollte, hatte in ihrer Handtasche knapp 40.000 Euro dabei - ebenfalls unangemeldet.

Wer mit Bargeld im Wert von 10.000 Euro oder mehr in einen Nicht-EU-Staat aus Deutschland ausreisen will oder umgekehrt, muss den Betrag beim Zoll anmelden.

Pressemitteilung