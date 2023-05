Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn am 24. August die Weltmeisterschaft in Ungarns Hauptstadt Budapest beginnt, sind zwei Südpfälzerinnen am Start. Eine war in Warendorf auf einer Achterbahn der Gefühle, ehe sie die erlösende Nachricht bekam.

„Wir gehen nicht positiv in das Gespräch“, sagte Sophie Kuhn, die Longenführerin und Trainerin von Hannah Steverding, am Sonntagmittag. Da waren in Warendorf am Bundesleistungszentrum