Ditzingen (dpa/lsw) - Bei einem Zimmerbrand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) ist eine Person schwer verletzt worden. Rund 40 Menschen aus zwei Gebäuden wurden am Freitagmorgen evakuiert, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben zur verletzten Person machte die Polizei zunächst nicht. Die Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar.