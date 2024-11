„Eine Odyssee“ erzählt die Speyerer Theatergruppe Prisma in ihrer neuen Produktion bach Homer in einem Stück von Ad de Bont.

Die 18. der 20 Szenen hat es in sich. Es geht um Mord und um das Wiedersehen eines Vaters mit seinem Sohn. Vor dem Styropor-Olymp spielt sich das tödliche Geschehen ab. Matthias Dorer (Odysseus) sieht seinen Sohn (Sebastian Ofer) zum ersten Mal. Mitwirkende, ein paar Zuschauer und Ofers Sohn Nock (9) erleben einen überaus emotional anrührenden Theatermoment. Seit September probt Prisma an jedem Wochenende, eines davon haben Darsteller und Regisseur in Klausur in Annweiler verbracht. „Diesmal ist es eine sehr aufwendige Produktion“, beschreibt Rolf Schüler-Brandenburger – er spielt unter anderem einen Schweinehirten – Szenen, die teilweise auf dem Olymp stattfinden, in denen die Schauspieler aus dem Chor heraustreten und über Grenzen gehen.

Krüger, Technik und Chor sind bei dieser Probe nicht anwesend. Regisseur und Techniker fallen wegen Krankheit aus, der Chor soll erst in den Hauptproben einsteigen. Auch im Hoodie wirkt Ofer authentisch. Das Textbuch wechselt von einem freien Schoß auf den anderen. Im Moment hat Nadja Bartek „spielfrei“ und übernimmt die Regieassistenz.

Homer mit Humor

Der niederländische Dramatiker Ad de Bont hat aus der klassischen griechischen Tragödie ein zeitgenössisches Stück entwickelt, in dem Hexameter, das klassische Versmaß epischer Dichtung und Alltagssprache von heute abwechseln. Viel Humor relativiert die Dramatik, die der Geschichte aus dem alten Griechenland vorausgegangen ist. Bevor Ofer und Schüler-Brandenburger auf kleinen Regiestühlen Platz nehmen, setzt der Schweinehirt alles daran, sich dem Gewicht des Olymp entgegenzustellen. Er rückt das schneeweiße Ungetüm in den Bühnen-Hintergrund. Später sollen Videos eingeblendet werden. Die letzte der seit Juni laufenden Einzelproben kann beginnen.

„Krüger hat uns mitgerissen“, erzählt Schüler-Brandenburger von der Findung des Stücks. Jedes Ensemble-Mitglied sei beteiligt, schlage Stücke vor und habe sich in diesem Fall für „Eine Odyssee“ entschieden, sagt er.

Besonderer Gast bei der Premiere

Nach dem Mord, den Dorer nach allen Regeln der Schauspielkunst ausübt, fühlt sich Odysseus als Retter, nicht als Mörder. Alle außer Nick sind zufrieden mit dem, was sie gerade auf der Bühne gesehen haben. Der Junge schlägt eine für ihn noch eindeutigere Haltung des Helden vor. Die Idee wird von den Darstellern aufgenommen.

Das Drehbuch wandert auf den Schoß von Schauspielerin Susanne Loreit, die sich sofort einfindet in die Textflut, die die Darsteller zum größten Teil bereits verinnerlicht haben. „Bis zur Premiere haben wir alles drauf und unser Regisseur ist wieder gesund.“ Schüler-Brandenburger und die anderen gehen zuversichtlich in die letzte Szene der „kleinen Odyssee“. Zur Premiere erwarten sie einen „Special Guest“, dessen Identität bis dahin ein Geheimnis bleiben soll.

Info

Premiere morgen 20 Uhr, Alter Stadtsaal. Weitere Vorstellungen sind am 9., 10., 12., 13., 15., 16. und 17. November immer um 20 Uhr. Karten im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, 06232 72018. www.prisma-theater.de