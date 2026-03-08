Mit geschmeidigem Modern Jazz begeisterte der Tourstopp des Projekts „European Jazz Meeting“ die Zuhörer, die der Landauer Jazz Club ins Universum-Kino eingeladen hatte.

Warum machte der Holländer Frits Landesbergen die Ansagen? Der Schlagzeuger erklärte: „Wir wollten, dass der, der am schlechtesten Deutsch spricht, ans Mikrofon geht.“ Na ja, so schlimm war es nicht, auch wenn der deutsche Pianist Martin Sasse und der Schweizer Bassist Dominik Schürmann sich leichter getan hätten. Max Ionate, der Saxophonist aus Italien, sprach kein Deutsch, ließ aber sein Instrument sprechen. Gespielt hat das internationale Quartett in Landau Stücke, die frisch aus der eigenen Feder aller Bandmitglieder kommen.

Die Bandbreite reichte von swingendem Mainstream Jazz über stimmungsvolle Balladen hin zu Up-Tempo-Stücken in Richtung Bebop. Allerdings hat keiner der Musiker an diesem Abend das Gaspedal ganz durchgetreten, es alles blieb cool und geschmeidig. Selbst ein Jazz Waltz war dabei, gewidmet einem japanischen Künstler und Jazzfan, dessen Motive die T-Shirts von Sasse und Ionata zierten.

Beinahe ein gemeinsames Album

Und wie kam es zur Tour der vier Musiker unter dem Motto „European Jazz Meeting“? Die Combo hat schon mehrfach in den Herkunftsländern der Musiker gespielt. Und so habe ein italienisches Unternehmen Interesse entwickelt und wollte ein Album herausbringen, erzählt Landesbergen. Voraussetzung: Alles nur Originals, also eigene Stücke. Die Musiker setzten sich also in ihr Komponierstübchen, und nach einigen Wochen brachten sie die Ergebnisse in die gemeinsame Probe. Wie sich das Landauer Publikum überzeugt hat, können sich die Stücke alle hören lassen. Jedes bringt andere Facetten und gestaltet sich aus jeweils anderen Musikerkombinationen. Allerdings scheint der Auftraggeber nicht gerade zuverlässig gewesen zu sein. „Ach nee, doch nicht“, habe man der Combo irgendwann in Sachen Album gesagt. An der Musik kann es nicht gelegen haben. Nun standen die Musiker also da und hatten ein Programm sozusagen „übrig“. Mit dem sind sie derzeit also unterwegs durch Europa und haben in Landau Station gemacht.

Die vier Musiker aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Italien wollten ursprünglich gemeinsam ein Album aufnehmen. Das Label sagte aber ab. Nun sind sie mit den Songs immerhin auf Tour. Foto: Gereon Hoffmann

Max Ionate wird als Leader des Projekts präsentiert, aber auf der Bühne ist das nicht offensichtlich. Eher zurückhaltend wirkt der Musiker, der einer der Top-Saxophonisten Italiens ist. Alle anderen spielen mit ihm auf Augenhöhe: Martin Sasse ist für seinen Swing und seine Virtuosität bekannt, Dominik Schürmann ist sozusagen der Gründervater der Combo. Er hat früher schon mit den Kollegen in verschiedenen Kombinationen gespielt. Landesbergen ist ein sehr erfahrener Drummer, Vibraphonist, Komponist und Arrangeur, der mit internationalen Stars, darunter Joe Pass, gespielt hat und nicht verwechselt werden sollte mit seinem gleichnamigen Onkel, der ebenfalls Jazzer ist und wie sein Neffe auch Vibraphon spielt.

Dass bei der hochkarätigen Besetzung gute Konzerte zu erwarten sind, hat sich bestätigt. Schön zu hören war, dass die individuellen Virtuosen auch gute Teamplayer sind: Jeder bekam Platz für Solos, während die anderen unterstützten, begleiteten und interagierten. Ganz spannend war ein Dialog, den Saxophon und Schlagzeug führten. Landesbergen erzählte kleine Anekdoten zu den Stücken, die aber nicht immer ernst zu nehmen sind. Dass Martin Sasses Lebensgefährtin den Titel „For Lovers“ (eine wohlklingende Ballade) missverstanden habe und auf vier Geliebte eifersüchtig geworden sei, ist wenig wahrscheinlich.

Kein rasendes Rödeln

Sasses Virtuosität auf den Tasten klingt eher beiläufig durch, beeindruckt aber trotzdem. Saxophonist Ionata hat einen schönen Ton und sein ganzer Auftritt strahlt eine gewisse Coolness aus. Er spielt auch kein rasendes Rödeln, kein kreischendes Überblasen, sondern stets, entspannt und elegant. Bassist Schürmann hat dem Schweizer Bassist und Vibraphonist Isla Eckinger ein Stück gewidmet. „Isla’s Happy Hour“ beschreibt dessen Gewohnheit, nachmittags pünktlich eine Pause zu machen und mit seinen Musikern in der Küche zu entspannen. Ionatas Stück „That's it“ ist eine flotte Samba. Jazzfreunde haben sicher ein kleines Spiel mit Zitaten bemerkt: Ionata zitierte in seinem Solo „Fascinating Rhythm“, gleich darauf griff das Sasse in einem Solo auf. Solche spontanen Spielereien sind für Musiker wie Zuhörer ein Spaß und, wie die ganzen Improvisationen, der Grund, warum man Jazz live hören sollte.

Wieder einmal zeigte der Jazz Club Landau eine sichere Hand bei der Wahl der Künstler. Man hat inzwischen das Gefühl, man kann auch „blind“ zu den Konzerten zu gehen und wird nicht enttäuscht.