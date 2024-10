Unbekannte brechen in der Nacht in das Rathaus in Schallstadt ein und brechen einen Tresor auf. Einen Tag zuvor gab es einen ähnlichen Vorfall.

Schallstadt (dpa/lsw) - Unbekannte sind in Schallstadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ins Rathaus eingedrungen und haben einen Tresor aufgebrochen. Was daraus genau gestohlen wurde, sei bislang nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Der Tresor sei mit technischen Hilfsmitteln aufgebrochen worden. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben. Der Einbruch fand den Angaben zufolge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag statt.

Schon eine Nacht zuvor sei ins Rathaus in Merzhausen eingebrochen worden. Auch dort hatten es Unbekannte auf einen Tresor abgesehen, schafften es aber nicht diesen aufzubrechen.