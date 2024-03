Bei einem nächtlichen Einbruch in ein Juweliergeschäft in Kassel haben Diebe Schmuck erbeutet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Kassel (dpa/lhe) - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Juweliergeschäft in Kassel eingebrochen und haben diverse Schmuckstücke gestohlen. Die Täter brachen die Eingangstür des Geschäfts auf, wie die Kasseler Kriminalpolizei mitteilte. Im Verkaufsraum hätten sie sich dann gewaltsam Zugang zu verschiedenen Schmuckstücken verschafft und seien anschließend vom Tatort geflohen. Die genaue Schadenshöhe stand den Angaben zufolge zunächst nicht fest. Aufgrund von Hinweisen durch Anwohner geht die Polizei davon aus, dass die Tat etwa um 3.30 Uhr stattgefunden hat. Die Beamten suchen noch weitere Zeugen.

Polizeimeldung