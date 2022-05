Schock bei Mike Singer: Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in das Haus des Musikers in der Nähe von Baden-Baden eingestiegen und haben unter anderem Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von rund 100.000 Euro erbeutet. Einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung bestätigte am Montag das Management des Sängers («Verdammt ich lieb' dich»).

Baden-Baden (dpa) - Dem Bericht zufolge schlugen fünf Einbrecher gegen 3.30 Uhr ein Fenster im oberen Bereich des Hauses ein und durchwühlten die Zimmer. Der 22-Jährige und seine Freundin Sophie Marstatt, die bei ihm lebt, waren zum Zeitpunkt des Einbruchs in Köln beim Finale der RTL-Tanzshow „Let's Dance“, an der Singer in dieser Staffel teilgenommen hatte. Er sagte daraufhin seinen geplanten Auftritt beim ZDF-„Fernsehgarten“ am Sonntag ab.

Mike Singer bei Instagram

Bild-Bericht (Bezahlschranke)