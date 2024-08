Ein Verein in Lahr sammelt Geld für ein soziales Projekt. Doch statt ins Ausland geht der Betrag wohl an einen Einbrecher.

Lahr (dpa/lsw) - Ein Einbrecher ist zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in ein Vereinsheim in Lahr (Ortenaukreis) eingestiegen und hat Spendengelder gestohlen. Der unbekannte Täter sei vermutlich durch ein Fenster in das Vereinsheim gelangt, teilte die Polizei mit.

Demnach seien Spendengelder für ein soziales Projekt im Ausland gestohlen worden. Die Polizei spricht von einem «erheblichen Diebstahlschaden», machte aber keine weiteren Angaben zur Höhe des gestohlenen Betrags.