Königsbach-Stein (dpa/lsw) - Bei einem Einbruch in eine Werkzeugbaufirma in Königsbach-Stein haben Diebe Mikropräzisionswerkzeuge im Wert von rund einer Million Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Feinfräsen und Feinbohrer aus dem Betrieb im Enzkreis gestohlen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und hofft nun auf Zeugen.