Über das Dach steigen Unbekannte in eine Werkzeugfirma ein - und greifen ordentlich zu. Hunderttausende hochwertige Bohrer und Fräser nehmen sie mit.

Rottweil (dpa/lsw) - Einbrecher haben von einem Unternehmen in Rottweil Werkzeug im Millionenwert gestohlen. Polizeiangaben zufolge handelt es sich bei der Beute um mehr als 700.000 Metallbearbeitungswerkzeuge. Darunter sind hochwertige Hartmetall-Zerspanungswerkzeuge wie Fräser oder Bohrer, die nicht einmal so groß wie ein gängiges Mobiltelefon sind. Ihr Verkaufswert liegt nach Schätzungen der Polizei im Millionenbereich.Die unbekannten Täter brachen am vergangenen Wochenende in das Werkzeugunternehmen ein. Laut Polizei schnitten sie das Dach auf und verschafften sich so Zutritt zu einer Lagerhalle. Ihr Diebesgut brachten sie den Angaben nach auch über das Dach nach draußen, um es abzutransportieren.

Pressemitteilung