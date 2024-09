Sie öffnen gewaltsam das Metalltor und klettern durch Fenster in das Gebäude. Das Ziel der Diebe: Kupferplatten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Ditzingen (dpa/lsw) - Unbekannte Täter sind in eine Metallfirma in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen und haben Kupferplatten im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen. Sie öffneten zunächst gewaltsam das Metalltor am Firmengelände, wie die Polizei mitteilte. Dann seien die Täter in der Nacht zu Samstag durch zwei Fenster in das Firmengebäude eingestiegen.

Neben den Kupferplatten klauten die Täter den Angaben zufolge auch mehrere Hundert Euro Bargeld aus den Büros. Danach flohen sie. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Firma in Ditzingen beschichtet Metall. Durch den Überzug wird das Metall veredelt oder robuster.