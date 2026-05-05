Winfried Kretschmann verabschiedet sich von seinem Amt: Die letzte Kabinettssitzung steht an, bevor nächste Woche sein Nachfolger gewählt wird. Was will man noch beraten zum Abschluss?

Stuttgart (dpa/lsw) - Für den langjährigen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) geschieht in den Tagen des Abschieds vom Amt alles ein letztes Mal. Letztmals wird er nun im Staatsministerium in Stuttgart auch sein Kabinett zur abschließenden Sitzung begrüßen. Wichtige Entscheidungen werden natürlich nicht mehr getroffen. Danach (12.00 Uhr) wird sich der Regierungschef - selbstverständlich auch zum letzten Mal - als Ministerpräsident den Fragen der Journalisten stellen.

Der designierte Nachfolger, sein Parteifreund Cem Özdemir, soll am Mittwoch kommender Woche (13. Mai) gewählt und vereidigt werden. Kretschmann war am vergangenen Mittwoch mit einem Festakt verabschiedet worden. Er war seit 2011 Regierungschef in Baden-Württemberg - kein Ministerpräsident war im Südwesten länger im Amt als er.