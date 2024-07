Eine Halle an einer Mühle in Lahr gerät in Brand - die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Folgen sind weitreichend.

Lahr (dpa/lsw) - Bei dem Brand einer Lagerhalle ist in Lahr (Ortenaukreis) ein Millionenschaden entstanden. Ein Mitarbeiter sei durch den Rauch verletzt worden, teilte die Polizei mit. Aus bisher unklaren Gründen war in der Nacht auf Dienstag ein Container in Flammen gestanden. Der Brand griff anschließend auf das Gebäude über.

Rund 100 Einsatzkräfte rückten aus. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Die Lagerhalle gehöre zu einer Mühle, sagte ein Polizeisprecher.