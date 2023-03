Herbrechtingen (dpa/lsw) - Hoher Schaden ist durch ein Überholmanöver auf der Autobahn 7 bei Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) entstanden. Zudem wurde ein Mann leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Schaden schätzte sie am Dienstag auf insgesamt mehr als 170.000 Euro. Ein 37-jähriger Autofahrer hatte am Vorabend einen Sattelzug überholt und nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet. Sein Wagen stieß gegen ein Fahrzeug auf der linken Spur, dann schleuderten beide Autos gegen den Sattelzug und die Leitplanke. Der 40 Jahre alte Fahrer des herannahenden Wagens verletzte sich leicht. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Umherfliegende Teile beschädigten weitere Fahrzeuge. Die A7 war in Richtung Ulm mehrere Stunden komplett gesperrt.

