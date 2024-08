Ein Balkon eines Gebäudes in Kleines Wiesental gerät in Brand. Das Feuer breitet sich aus – und richtet großen Schaden an.

Kleines Wiesental (dpa/lsw) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Kleines Wiesental (Landkreis Lörrach) ist ein Mensch verletzt worden und ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Samstag auf dem Balkon des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Demnach griffen die Flammen auf den Dachstuhl über. Beim Löschversuch sei ein 25 Jahre alter Hausbewohner leicht verletzt worden.

Die Etage unter dem Dach ist den Angaben zufolge bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und schloss eine vorsätzliche Brandstiftung zunächst aus.