Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Freiburg ist am Freitagmorgen ein Mensch verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach waren ein Motorroller und ein Auto in den Unfall auf der Basler Straße verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer müssen laut Polizei mit Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr auf der B3 und der B31 rechnen. Auch auf der Straßenbahnlinie 5 sowie bei weiteren Buslinien sei mit Einschränkungen zu rechnen.

