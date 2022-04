Am Samstag richtet die Viktoria Herxheim ein U11-Qualifikationsturnier um den Cordial-Cup Tirol aus. Sascha Hochdörffer, Vorstand Jugend des Vereins, erwartet 24 Mannschaften mit riesigem Anhang. Ab 10 Uhr rollt der Ball auf vier Kleinspielfeldern auf dem Krönungsbusch und auf dem Kunstrasenplatz.

Beim SV Rülzheim darf sich der 46-jährige Hochdörffer, in Rülzheim ist der Betriebswirt selbstständiger Kommunikationstrainer und Unternehmensberater, nicht mehr blicken lassen. Es ist schon ein paar Jahre her, dass sein Ältester, der in der E-Jugend spielte, von Rülzheim nach Herxheim wechseln wollte. Im Verein tat sich ein unlösbarer Konflikt auf ...

Seine Aufgabe bei der Viktoria: die Trainerbesetzung, Spieler sichten, als Spielleiter der A- und B-Junioren alles dafür tun, dass deren Trainer sich aufs Coachen konzentrieren können. Und das Cordial-Cup-Turnier managen. Fünf Jahre war es beim FC Speyer 09 angesiedelt, wo sich Sebastian Ebeling, einer der Organisatoren, in der Jugendarbeit engagierte. Er ging weg, der FC sah sich nicht mehr in der Lage, das Turnier zu stemmen. Die Viktoria übernahm. Und ist als Ausrichter von U15-, U13- und U11-Turnieren in allen Altersklassen für das Finale in Tirol (3. bis 6. Juni) gesetzt. Sechs Turniere werden an diesem Wochenende gespielt, ein weiteres Turnier ist am 29. April in der Slowakei. Die jeweiligen Sieger lösen das Ticket.

1300 Mails

Er habe etwa 1300 Mails verschickt, erzählt Hochdörffer. An Trainer, die er kenne, an alle Kreisligisten im Verbandsgebiet. Auch über die Cordial-Cup-Seite können sich Vereine anmelden. Die Gruppengegner der Herxheimer Buben: Freiburger FC, Eberbacher SC, SV Horchheim, SVK Beiertheim, SV Wehen Wiesbaden. Die beiden Gruppenbesten erreichen das Viertelfinale. Das Endspiel beginnt um 16.40 Uhr.

In der U15 hatte sich in Herxheim der FC Trier durchgesetzt, in der U13 der FC Astoria Walldorf. In Tirol werden auf 13 Sportanlagen Spiele ausgetragen. Finalort ist die Anlage des SK St. Johann.