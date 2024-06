Ulm (dpa/lsw) - Bei einem schweren Zusammenstoß auf einer Kreisstraße nordöstlich von Ulm ist ein Mann gestorben und zwei Frauen sind schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Wagen einer 20-Jährigen am späten Sonntagabend in der Nähe des Ulmer Stadtteils Böfingen in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße abgekommen. Ihr Wagen prallte auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem Auto eines 54-Jährigen zusammen, der noch an der Unfallstelle ums Leben kam. Seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin wurde ebenso mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wie die 20-Jährige. Deren 15 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt.