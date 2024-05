Hirschberg (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Hirschberg im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war am Sonntagabend in einem Reihenendhaus ausgebrochen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte ihn. Allerdings konnten die Einsatzkräfte den 52-Jährigen Bewohner trotz Reanimierungsversuchen nicht mehr retten, er starb noch vor Ort. Ein weiterer Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in eine Klinik gebracht. Die genaue Brandursache war zunächst unklar.