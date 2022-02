Lamin Krubally vom ASV Landau hat bei den süddeutschen Meisterschaften den Stabhochsprung gewonnen. Doch es lief nicht für alle Südpfälzer rund in Frankfurt. Bei einem lag das an einer Schulfreizeit.

Hoch hinaus ging es für Stabhochspringer Lamin Krubally vom ASV Landau bei seinem Siegessprung als Süddeutscher Meister über 5,10 Meter. Da war Luft drin bei den Titelkämpfen in Frankfurt.

„Leider gelang es ihm nicht, sich mit dem nächst härteren Stab zu verbessern. In seinen Versuchen war zu viel Respekt erkennbar, es fehlte die Leichtigkeit“, stellte Jochen Wetter fest. Der Landauer Trainer notierte weitere Medaillengewinne. Dennis Schober gewann mit 4,70 Metern Bronze. Ihm fehlt die Sprungpraxis, da er an einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung laboriert. Eine weitere Bronzemedaille nahm Robin Humbert bei den U18-Jugendlichen mit. Er egalisierte mit 3,70 Metern seine persönliche Bestmarke.

Feinschliff kommt zu kurz

Starke Konkurrenz hatten die 60-Meter-Hürdensprinter. Ronja Walthaner (ASV) musste bereits im Vorlauf nahe an ihre Rekordzeit von 9,00 Sekunden laufen, um sich für das U18-Finale zu qualifizieren. Hier belegte sie in 9,13 Sekunden den fünften Platz. Hendrik Sohn vom TV Nußdorf beendete das Finale als Siebter in 8,49 Sekunden. „Eine Zeit von 8,30 Sekunden hätte ich ihm zugetraut“, sagte sein Trainer Lothar Grimmeißen. „Wegen einer Schulfreizeit konnte der für diese Meisterschaft so wichtige Feinschliff leider nicht erfolgen.“ Mit einer Vorlaufzeit von 8,55 Sekunden schaffte Sohn es in den Endlauf der acht Besten. Sieger Nils Leifert von der LAC Quelle Fürth egalisierte den deutschen Rekord von 7,80 Sekunden.

Annika Müller von der LG Rülzheim lief über 1500 Meter Bestzeit: 5:06,79 Minuten waren gut für den fünften Platz. Die Römerbergerin ist 2018 zur LG gekommen, trainiert in der Gruppe von Tanja Hellmann. In Ludwigshafen hatte sie gerade eine 800-Meter-Bestzeit aufgestellt.

Wie Dauerlauf

„Ihr dritter Lauf über 1500 Meter überhaupt, wobei sie, wie sie sagt, sie mittlerweile gerne rennt“, teilte Hellmann mit. Mit der Platzierung waren beide zufrieden, mit der Zeit nicht: „Wir hatten uns eine schnellere Zeit erhofft, eine vier vorne.“ Es habe aber ausgesehen wie Dauerlauf. Ihr Schützling, mit der neuntbesten Zeit gemeldet, habe sich nicht getraut, die Initiative zu ergreifen. Nach der Hälfte des Rennens sei das Tempo höher geworden, richtig schnell aber erst ab 1000 Metern. Weil es Überrundungen gegeben habe, sei es schwer gewesen, den Überblick zu behalten.

Müller ließ sich nicht mehr überholen. „Ihre beste Platzierung bisher“, sagte Hellmann, die im Training gerade nicht mitrennen kann. Ende März/Anfang April erwartet sie ihr zweites Kind, wieder einen Buben.

Hellmann, 2012 deutsche Junioren-Berglaufmeisterin, lief die 1500 Meter im Jahr 2011 in 4:41 Minuten. Dahin versucht sie die 16-jährige Müller zu bringen: „Sie führt die Trainingspläne zu 100 Prozent aus. Eine Athletin, mit der es sehr viel Spaß macht zu trainieren.“