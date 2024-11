Nach seiner Roten Karte im Spiel in Hannover fehlt Karlsruhes Trainer seinem Team ein Spiel. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Trainer Christian Eichner wird dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC in der nächsten Begegnung gegen Preußen Münster am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) fehlen. Nach seiner Roten Karte im Spiel am Samstag bei Hannover 96 verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) ein Innenraumverbot für eine Partie.

Eichner hatte bei der 1:2-Niederlage nach der Partie protestierend und gestikulierend auf Schiedsrichter Richard Hempel eingeredet. Daraufhin zog dieser die Rote Karte. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.