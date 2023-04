Eine echt pfälzische Geschichte stand Pate für ein neues Singspiel von Heidrun Paulus (Musik) und Ehemann Bernd, der die Texte dazu geschrieben hat. Die „Dubbeglas-Kantate“ basiert auf einer Legende, die Bad Dürkheimer Metzgern zugeschrieben wird. Jetzt erlebt sie in Hagenbach ihre Uraufführung.

Da beim Schlachten allzu oft das glatte Schoppenglas durch die fettigen Hände rutschte, wurden die „Dubbe“ im Glas erdacht, die solche Missgeschicke nicht nur bei fettigen Händen sondern auch bei „gesteigerten Promille“ vermeiden.

Längst wurde das Halbliter Dubbeglas samt Inhalt Inbegriff und Markenzeichen Pfälzer Feste und Gemütlichkeit. Bernd Paulus hat den Ursprüngen des Glases nachgespürt und seinen imaginären Helden und Erfinder „Nikolaus Dubb gefunden“, dessen Leben und Wirken er in humorvoller Sprache nachgezeichnet hat. Welche Melodien zum Schlachten und Verwursteln nun passen? Musikerin Heidrun Paulus hat mit einem breiten Repertoire von Melodien, von Barock über Klassik bis hin zu Schlagern das Leben des Erfinders musikalisch gewürdigt.

Neben eigenen Kompositionen und Opernarien, sind Stücke aus Oratorien und Kantaten von Bach und Saint-Saens sowie Instrumentalmusik von Händel, Boismortier und Irische Musik zu hören. Fantasievoll sind die Gesangsstücke umgedichtet und in das Leben von Nikolaus Dubb eingeflossen.

Damit entstand eine Stunde heitere musikalische Unterhaltung mit pfiffigen Szenen in historischen Gewändern. Neben fünf Instrumentalisten: Henning Otte, Helmut Schleser, Kerstin Püttmann, Sabine Birkel und Heidrun Paulus sind fünf Sänger aktiv, Bernd Paulus, Jürgen Mühlberger, Susanne Winker, Hildegard und Rainer Gebhard.

Termin

Die „Dubbeglas-Kantate“ wird am 22. 4., 18 Uhr, in der Ev. Kirche Hagenbach (Konrad-Adenauer-Ring) und am 23. 4., 18 Uhr, in der Gemeinschaftshalle Berg uraufgeführt.