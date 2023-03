Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Harald Kiwull kennt sich in den dunklen Ecken von Recht und Wahrheit aus. Bundesweit durch die Schlagzeilen ging der ehemalige Richter im „Autobahnraser-Prozess“. Seit seiner Pensionierung schreibt er Krimis.

Das Café Rih in der Waldstraße ist ein Ort, den Harald Kiwull gerne aufsucht. Hier fühlt er sich schon seit Jahren wohl und gut aufgehoben. Also treffen wir uns hier an diesem Nachmittag,